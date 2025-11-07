American Electric Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Electric Technologies hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Electric Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,3 Millionen USD im Vergleich zu 17,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at