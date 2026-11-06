American Electric Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

American Electric Technologies hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

American Electric Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Electric Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 20,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at