American Electric Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American Electric Technologies gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

American Electric Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 11,9 Millionen USD, gegenüber 17,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at