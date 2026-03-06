American Electric Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American Electric Technologies hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

American Electric Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 68,25 Millionen USD gegenüber 73,29 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at