American Exceptionalism Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Exceptionalism Acquisition A lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at