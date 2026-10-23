American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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23.10.2026 19:31:42
American Express: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, American Express (NYSE:AXP) reported record quarterly revenues of $20 billion and reaffirmed its full-year revenue growth target of 10%. Expanding total revenue while sustaining high customer retention gives the business predictable cash flow to reinvest in technology and expand global merchant coverage. Three things management said stand out.
Management recorded a $336 million corporate restructuring charge to eliminate roughly 5% of global positions, streamlining management layers to accelerate product delivery and fund strategic growth priorities.
Rather than relying on artificial intelligence solely for operational productivity, the enterprise is integrating its card rewards, travel booking services, and dining reservations into conversational platforms to capture customer spending wherever financial decisions occur.
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Analysen zu American Express Co.
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
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|American Express Co.
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