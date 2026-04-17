American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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18.04.2026 01:00:00
American Express: A Strong Contender in the Credit Card Space
Explore the exciting world of American Express (NYSE: AXP) with our contributing expert analysts in this Motley Fool Scoreboard episode. Check out the video below to gain valuable insights into market trends and potential investment opportunities!*Stock prices used were the prices of Feb. 18, 2026. The video was published on April 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu American Express Co.
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17.04.26
|Zuversicht in New York: Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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17.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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17.04.26
|Börse New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
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15.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
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14.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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13.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
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13.04.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
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10.04.26
|Lufthansa: Airline wirft American-Express-Kunden aus den Lounges (Spiegel Online)
Analysen zu American Express Co.
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|31 540,00
|-1,38%
|American Express Co.
|281,80
|1,81%
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