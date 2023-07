American Express-Aktie dennoch unter Druck: American Express verbucht höheren Quartalsgewinn

Mit knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (rund 2 Mrd Euro) lag der Überschuss elf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Kreditkarten-Anbieter am Freitag in New York mitteilte. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten jedoch mit Kursverlusten quittiert: Im US-Handel ging es für die Aktie letztlich um 3,89 Prozent auf 170,22 US-Dollar abwärts.

Im zweiten Quartal legte das Unternehmen mit rund 1,2 Milliarden Dollar rund dreimal so viel für ausfallgefährdete Kredite zurück wie ein Jahr zuvor. Zudem lag die Summe noch höher als im ersten Quartal. Die gestiegenen Einnahmen machten dies aber mehr als wett. So stiegen die Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 15,05 Milliarden Dollar und lagen damit auch höher als im Vorquartal.

Anders als die größten Konkurrenten Visa und MasterCard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch die eigentlichen Kredite und muss sich deshalb gegen Zahlungsausfälle absichern.

NEW YORK (dpa-AFX)