American Express-Aktie unter Druck: Gute Zahlen reichen dem Markt nicht

Aktie reagiert mit Abschlägen

Der Gewinn je Aktie soll nun 18,30 bis 18,60 US-Dollar erreichen, teilte das US-Unternehmen am Freitag in New York mit. Das sind mindestens 40 Cent mehr als bisher für den Höchstfall angepeilt. Im dritten Quartal profitierte American Express zusätzlich vom Verkauf seiner Beteiligung an der Global Business Travel Group, der gut 750 Millionen Dollar nach Steuern einbrachte.

Anlegern scheinen die guten Zahlen nicht zu reichen. Die Aktie verlor im NYSE-Handel zuletzt 2,85 Prozent auf 315,71 US-Dollar. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus bereits auf rund zwölf Prozent.

American Express-Zahlen übertreffen Erwartungen

Im abgelaufenen Quartal steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 20,1 Milliarden Dollar (17,9 Mrd Euro). Der Überschuss wuchs auch dank des Sondereffekts aus dem Anteilsverkauf um 28 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar. Doch auch ohne diesen Posten verdiente American Express mehr als von Analysten erwartet. Einen Teil der Sondereinnahmen gab das Unternehmen für ein Effizienzprogramm aus.

Anders als Visa und MasterCard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen.

Auch American Express streicht tausende Stellen

Der Kreditkartenkonzern American Express streicht trotz gut laufender Geschäfte rund 3.500 Stellen. Konzernchef Steve Squeri versucht auf diese Weise die steigenden Kosten im Griff zu halten. Das entspreche fünf Prozent der insgesamt 78.000 Beschäftigten, sagte der Manager am Freitag Bloomberg TV. Mit dem Stellenabbau ist American Express im Finanzsektor nicht allein: Gerade erst kündigte die britische Bank Barclays die Streichung von 5.000 Jobs an, und auch die US-Bank Citigroup hat im großen Stil Stellen gekürzt.

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NEW YORK (dpa-AFX)