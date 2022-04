American Express-Aktie vorbörslich: Erlöse kräftig gesteigert

Höhere Kreditkartenumsätze ließen die Erlöse im ersten Quartal im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar (10,8 Mrd Euro) steigen, wie der Visa - und MasterCard -Rivale am Freitag in New York mitteilte.

Vorstandschef Stephen S. Squeri hob die anhaltende Erholung der Reisebranche von der Corona-Krise als positiven Faktor hervor. Dennoch fiel der Gewinn um sechs Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. American Express nahm viel Geld für Werbe- und Bonusprogramme in die Hand. Die Ausgaben legten im Jahresvergleich um 34 Prozent zu. Dennoch übertraf das Quartalsergebnis die Markterwartungen.

Die American Express-Aktie fällt im vorbörslichen US-Handel um zweieinhalb Prozent.

/hbr/DP/mis

NEW YORK (dpa-AFX)