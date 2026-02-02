American Express: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Express ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Express die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 338,21 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 202,55 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 30 236,07 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19 196,75 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 57,51 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1277,05 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 855,28 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 100 211,64 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 67 932,07 Milliarden ARS eingefahren.

