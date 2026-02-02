02.02.2026 06:31:29

American Express: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Express ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Express die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 338,21 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 202,55 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 30 236,07 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19 196,75 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 57,51 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1277,05 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 855,28 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 100 211,64 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 67 932,07 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:21 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03:19 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen