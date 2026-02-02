American Express: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Express hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,92 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,25 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,34 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 26,86 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 21,49 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 19,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,62 Prozent auf 112,43 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 101,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at