American Express: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

American Express veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,21 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,04 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3,54 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 18,93 Milliarden USD ausgegangen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 15,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,01 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 80,46 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 74,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 15,41 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 72,18 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at