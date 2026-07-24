American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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24.07.2026 18:45:01
American Express Cardholders Spent $455.8 Billion Last Quarter. Here's What That Means for the Stock.
Spending by American Express (NYSE:AXP) cardholders continues to rage, as the company just posted its largest quarter of billed business over the past year.Billed business volume was $455.8 billion in the second quarter, up 10% year over year and roughly 6.5% from the prior quarter.Despite strong spending data, American Express stock traded roughly 5% lower, as of 12:42 p.m. ET, after posting second-quarter results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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