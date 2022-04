American Express erhöht Tempo für Fintechs zur Einführung von Karten im Amex-Netzwerk – unterstützt durch i2c

American Express (NYSE:AXP) und i2c Inc, ein Anbieter von digitaler Zahlungs- und Bankentechnologie, gaben heute eine erweiterte globale Vereinbarung über mehrere Produkte bekannt, die es Fintechs und Finanzinstituten auf der ganzen Welt ermöglicht, innovative Zahlungslösungen für Verbraucher und Unternehmen über das globale Zahlungsnetzwerk von American Express zu entwickeln und zu skalieren. Die Vereinbarung unterstreicht, dass das American Express-Netzwerk offen für Geschäfte mit Fintechs ist, indem es eine Plug-and-Play-Onboarding-Plattform schafft, um innovative Produkte schnell auf den Markt zu bringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220406006102/de/

Über die Amex/i2c-Plattform erhalten Fintechs außerdem Zugang zu den einmaligen Vorteilen von American Express, darunter Amex Offers, das Resy-Dining-Programm und exklusiver Zugang zu Ticketvorverkäufen, sowie zu führenden Schutz- und Betrugsbekämpfungsfunktionen. Mit i2c und American Express erhalten Fintechs Zugang zu vorzertifizierten Partnern, einschließlich BIN-Sponsoren, die von Banken ausgestellt werden, wodurch sie in die Lage versetzt werden, ihre Zahlungsinnovationen schneller und einfacher auf den Markt zu bringen.

"Durch unsere Zusammenarbeit mit i2c können Fintechs die Marke American Express, das globale Netzwerk und die branchenführenden Fähigkeiten nutzen, um ihren Kunden Zahlungsverkehrsprodukte anzubieten, die durch die Stärke unseres globalen Netzwerks gestützt werden", so Mohammed Badi, President, Global Network Services bei American Express. "Diese Plattform vergrößert unseren Zugriff auf neue Kunden und Partner, macht unser Netzwerk noch dynamischer und versetzt uns in die Lage, neue und aufstrebende Segmente zu erschließen."

"Die Attraktivität der Marke und die Vorteile von American Express, gepaart mit der Plug-and-Play-Plattform von i2c, machen dieses Programm zu einer perfekten Ergänzung für visionäre Fintechs und Finanzinstitute", erläuterte Amir Wain, CEO von i2c Inc. "Gemeinsam freuen wir uns darauf, eine einzigartige globale Lösung in Verbindung mit Mehrwert bietenden Zahlungsfunktionen für Endanwender anzubieten, die dem Geist und der Nachfrage von Finanzinnovatoren auf der ganzen Welt entspricht."

Die Beziehung zwischen American Express und i2c wurde zunächst in Lateinamerika und der Karibik aufgenommen und wird nun im Laufe der Zeit auf Nordamerika und andere Länder ausgeweitet. Zu den jüngsten von i2c ermöglichten Fintech-Kooperationen mit American Express gehören die Keo American Express Card (Mexiko) sowie die Bancrédito Black American Express Card® (Puerto Rico). Die Covalto American Express® Credit Card von Credijusto (Mexiko) wird in Kürze erscheinen.

ÜBER AMERICAN EXPRESS

American Express ist ein weltweit integriertes Zahlungsunternehmen, das seinen Kunden Zugang zu Produkten, Einblicken und Erfahrungen bietet, die das Leben bereichern und den Geschäftserfolg fördern. Erfahren Sie mehr unter americanexpress.com und vernetzen Sie sich mit uns auf facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress.

Wichtige Links zu Produkten, Dienstleistungen und Informationen zur Unternehmensverantwortung: persönliche Karten, Business Cards, Reiseservices, Geschenkkarten, Prepaid Cards, Händlerdienste, Akkreditierungen, Kabbage, Resy, Unternehmenskarten, Geschäftsreisen, Diversität und Inklusion, Unternehmensverantwortung und Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichte.

Über I2C INC.

i2c ist ein globaler Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungs- und Banklösungen. Mit der firmeneigenen "Baustein"-Technologie von i2c können Kunden schnell und kosteneffizient eine umfassende Reihe von Lösungen für Kredit, Debit, Prepaid, Kreditvergabe und mehr erstellen und verwalten. i2c bietet unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit über eine einzige globale SaaS-Plattform. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley unterstützt mit seiner Technologie der nächsten Generation Millionen von Anwendern in mehr als 200 Regionen und Ländern und in allen Zeitzonen. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.i2cinc.com und folgen Sie uns auf @i2cinc.

Quelle: American Express Company

Standort: USA

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220406006102/de/