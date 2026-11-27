American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
27.11.2026 17:45:02
American Express Expects Another Year of 10% Revenue Growth. Prediction: The Stock Hits $400 in 2028.
Sometimes a company's business and stock price aren't in harmony. Take American Express (NYSE:AXP), for example.
The company posted its highest quarterly revenue ever last quarter, raised earnings guidance, and is on track to grow revenue by 10% this year. Yet the stock trades near $305 per share. That's down about 18% in 2026, and 21% below its 52-week high of $387.
I don't think that will last. My prediction is that American Express stock reaches $400 per share by the end of 2028. In other words, shares could have 31% upside from these levels.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
Analysen zu American Express Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|289,50
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.