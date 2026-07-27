American Express gewährte Anlegern Blick in die Bücher

American Express hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,60 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 19,93 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at