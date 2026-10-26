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26.10.2026 06:31:29
American Express gewährte Anlegern Blick in die Bücher
American Express hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 5,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Express noch ein Gewinn pro Aktie von 4,14 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 22,96 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,66 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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