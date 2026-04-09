American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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09.04.2026 17:44:40
American Express Has A Spring Pattern: History Says April 14 Is The Buy Signal
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|31 180,00
|2,90%
|American Express Co.
|270,60
|-0,37%
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