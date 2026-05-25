American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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25.05.2026 14:30:00

American Express Has Been a Monster Stock Over the Last Decade. Is the Premium Card Story Already Priced In?

Long-term investors want to own compounding machines that can generate strong returns with minimal effort. American Express (NYSE: AXP) fits the bill. Over the last decade, its shares have generated a total return of 467% (as of May 20). That would've turned a $10,000 starting sum into $56,700 today.That monster performance has occurred even though the financial stock trades 20% off its peak from last December. And this gain is still well ahead of the 327% total return that the S&P 500 produced, which is in record territory.Looking at the rise of American Express's shares, is the premium card story already priced in?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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