American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
09.03.2026 19:00:00
American Express Is Raising Its Payout by 16%. Is It a No-Brainer Buy for Dividend Investors?
American Express (NYSE: AXP) is a leading credit card company that has continually generated strong financial results in the face of adversity. Catering to an affluent customer base has made it arguably a bit of a safer financial stock to own than others in its industry. The company has also been generously increasing its dividend over the years. Recently, its Board authorized yet another boost for the payout. This time, the increase will be an incredible 16%. With strong financial results and continued dividend increases, is American Express a no-brainer buy for income investors?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu American Express Co.
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|29 740,00
|-1,20%
|American Express Co.
|261,50
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.