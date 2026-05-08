Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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08.05.2026 13:15:00
American Express Just Showed Why Berkshire Hathaway Still Likes This Credit Card Stock
It's been a Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) holding for so long now that it goes unnoticed as much as it goes unmentioned. The fact that American Express (NYSE: AXP) has grown into Berkshire's second-biggest holding, however, speaks volumes. Berkshire's new chief executive officer, Greg Abel, seems to love it as much as Warren Buffett did when he began building the 151 million-share position back in the 1990s.The thing is, there's good reason the conglomerate has stuck with this investment for as long as it has. Amex just proved it again last month, with its first-quarter numbers. It was the color added to those results, however, that really underscores what makes this stock such a must-have.You know the company. American Express is, of course, a credit card brand, often lumped in with the likes of Visa and Mastercard (which Berkshire also owns, by the way).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|31 520,00
|-1,07%
|American Express Co.
|267,50
|-1,22%
|Berkshire Hathaway Inc. A
|607 000,00
|-0,25%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|404,05
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