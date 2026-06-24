American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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24.06.2026 19:13:00
American Express Keeps Saying the Affluent Consumer Is Fine. Should Investors Trust It?
High-net-worth households are holding up in an inflation-riddled environment that's making life difficult for everyone else.That's the big takeaway from American Express' (NYSE: AXP) most recent quarterly earnings conference call, anyway. Without outright saying it, during the call, CFO Christophe Le Caillec commented: "We expect card fee growth to pick up as the year progresses as we see the impact from the Platinum refresh, exiting the year in the high teens." He then added: "Importantly, about one‑fourth of the overall U.S. consumer Platinum portfolio has been billed for the higher annual fee, and we have seen no change to our very high retention rates relative to pre‑refresh."Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
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|American Express Co.
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