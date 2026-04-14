American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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14.04.2026 19:30:00

American Express Stock: 2 Reasons this 175-Year-Old Giant Still Has Room to Grow

At first glance, American Express (NYSE: AXP) doesn't look like a company built for the future. It operates in a mature industry, competes with global networks like Visa and Mastercard, and traces its roots back to 1850. That's hardly the profile of a high-growth story.But that view misses what makes American Express unique and why it may continue to deliver sustainable growth in the years ahead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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