American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
24.07.2026 17:27:31
American Express Stock Falls 6% Despite Higher Q2 Earnings And Revenue
(RTTNews) - American Express Company (AXP) shares fell $20.87, or 6.12 percent, to $319.97 on Friday despite the financial services company reporting higher second-quarter earnings and revenue while reaffirming its full-year outlook.
The stock opened at $326.12 and traded between $318.79 and $329.03 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $288.34 to $387.49. Trading volume reached 2.19 million shares, compared with an average daily volume of 3.16 million shares.
Second-quarter net earnings increased to $3.110 billion, or $4.53 per share, from $2.885 billion, or $4.08 per share, a year earlier. Revenue rose 10.0 percent to $19.637 billion from $17.856 billion in the prior-year quarter. American Express maintained its full-year guidance, expecting earnings per share of $17.30 to $17.90 and raised its expected revenue growth to 10 percent.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26