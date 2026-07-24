American Express Stock Falls 6% Despite Higher Q2 Earnings And Revenue

(RTTNews) - American Express Company (AXP) shares fell $20.87, or 6.12 percent, to $319.97 on Friday despite the financial services company reporting higher second-quarter earnings and revenue while reaffirming its full-year outlook.

The stock opened at $326.12 and traded between $318.79 and $329.03 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $288.34 to $387.49. Trading volume reached 2.19 million shares, compared with an average daily volume of 3.16 million shares.

Second-quarter net earnings increased to $3.110 billion, or $4.53 per share, from $2.885 billion, or $4.08 per share, a year earlier. Revenue rose 10.0 percent to $19.637 billion from $17.856 billion in the prior-year quarter. American Express maintained its full-year guidance, expecting earnings per share of $17.30 to $17.90 and raised its expected revenue growth to 10 percent.