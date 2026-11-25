American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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25.11.2026 11:30:02
American Express Stock Lost Nearly Half Its Value in the 2020 Crash. It Recovered in Just 11 Months.
Investors tend to dislike market crashes, but crashes can benefit investors by offering excellent entry points for great stocks. Investing legend Warren Buffett has said, "When investing, pessimism is your friend, euphoria the enemy."
That was amply demonstrated by longtime Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) holding American Express (NYSE:AXP) in 2020. Here's what happened, and how to think about the stock now that it's 20% off its high.
Image source: Getty Images.
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