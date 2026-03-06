Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
06.03.2026 19:41:00
American Express Stock's Slide Worsens as Shares Hit $300. Time to Buy?
American Express (NYSE: AXP) has been caught in a sell-off that looks increasingly disconnected from the company's most recent results. Fears about artificial intelligence (AI) disrupting white-collar work, along with broader geopolitical and macroeconomic uncertainty, have pushed the stock down to about $300 as of this writing.But has the stock's sell-off gone too far?After all, the company's latest results were excellent. The lender and credit card company closed 2025 with record revenue, double-digit earnings growth, a refreshed Platinum card in the U.S., and impressive 2026 financial guidance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
