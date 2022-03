American Express Travel: Der Bericht über globale Reisetrends 2022 zeigt, dass die Menschen mehr denn je bereit und gewillt sind, zu verreisen und Reisen zu buchen

American Express (NYSE: AXP) veröffentlichte heute den Bericht American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report1. Aus diesem geht hervor, dass sich die Menschen darauf freuen, mehr als im vergangenen Jahr zu verreisen. Sie beabsichtigen, im Jahr 2022 für das Reisen mindestens ebenso viel wie in einem typischen Jahr vor der Pandemie auszugeben. Laut dem Bericht, der sich auf Daten aus den USA sowie aus Australien, Kanada, Mexiko, Japan, Indien und Großbritannien stützt, verreisen die Menschen, um Menschen und Ziele zu besuchen, die ihnen lieb sind, wichtige Ereignisse im Leben zu feiern, auf der Wunschliste stehende Reisen zu unternehmen, Veranstaltungen zu besuchen und sich mehr um ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu kümmern. Im vierten Quartal 2021 stiegen die weltweiten Buchungen von Karteninhabern über American Express Travel im Vergleich zu 2019 um 24 Prozent. Dieser Trend nach oben setzt sich auch 2022 fort.

"Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir alle, auch die Reisenden, nun auf das achten, was uns wirklich wichtig ist", so Audrey Hendley, President von American Express Travel. "Der Global Travel Trends Report zeigt, dass Urlauber jetzt in einer Zeit, in der sich die Reisebranche weiterentwickelt, vieles nachholen möchten und sich Gedanken darüber machen, mit wem sie reisen, welche Ziele sie besuchen, welche Anbieter sie wählen und auf welche Art und Weise sie ihr Geld ausgeben möchten."

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht "American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report"1:

Die Welt ist reisefreudig: 74 % der Befragten sind dazu bereit, eine Reise für das Jahr 2022 zu buchen, selbst wenn sie diese Reise später ggf. stornieren oder umbuchen müssen 1 . Dies entspricht einem Anstieg von 56 % im Vergleich zum Vorjahr 2 .

74 % der Befragten sind dazu bereit, eine Reise für das Jahr 2022 zu buchen, selbst wenn sie diese Reise später ggf. stornieren oder umbuchen müssen . Dies entspricht einem Anstieg von 56 % im Vergleich zum Vorjahr . Die Ausgabenbereitschaft für Reisen übersteigt das Vorpandemieniveau : 86 % der befragten Verbraucher gehen davon aus, dass sie 2022 für das Reisen mindestens ebenso viel wie in einem typischen Jahr vor der Pandemie ausgeben werden 1 .

86 % der befragten Verbraucher gehen davon aus, dass sie 2022 für das Reisen mindestens ebenso viel wie in einem typischen Jahr vor der Pandemie ausgeben werden . Die Urlauber möchten häufiger verreisen: 62 % der Befragten planen für das Jahr 2022 zwei bis vier Reisen; 76 % der Befragten geben an, dass sie 2022 mehr Reisen mit der Familie unternehmen möchten als 2021.

62 % der Befragten planen für das Jahr 2022 zwei bis vier Reisen; 76 % der Befragten geben an, dass sie 2022 mehr Reisen mit der Familie unternehmen möchten als 2021. Die Urlauber sind auf der Suche nach Anbietern, zu deren Prioritäten es zählt, lokale Gemeinschaften zu unterstützen: 81 % der Befragten möchten Reiseziele besuchen, an denen sie in die Kultur des Reiselandes eintauchen können, und sie haben den Wunsch, dass das von ihnen auf Reisen ausgegebene Geld in die lokale Gemeinschaft zurückfließt.

81 % der Befragten möchten Reiseziele besuchen, an denen sie in die Kultur des Reiselandes eintauchen können, und sie haben den Wunsch, dass das von ihnen auf Reisen ausgegebene Geld in die lokale Gemeinschaft zurückfließt. Traumziele werden Wirklichkeit: 55 % der Umfrageteilnehmer beabsichtigen, dieses Jahr einen einzigartigen Traumurlaub zu buchen; dies gilt insbesondere für Millennials (67 %) und Angehörige der Generation Z (65 %).

55 % der Umfrageteilnehmer beabsichtigen, dieses Jahr einen einzigartigen Traumurlaub zu buchen; dies gilt insbesondere für Millennials (67 %) und Angehörige der Generation Z (65 %). Mit der Rückkehr des Unterhaltungsangebots kehren auch Reisen im Zusammenhang mit Veranstaltungen zurück: 56 % der Befragten gaben an, dass sie im vergangenen Jahr Reisen zu großen Unterhaltungsevents gescheut haben, in diesem Jahr aber wieder zu solchen Veranstaltungen reisen möchten.

Die Reisedynamik nimmt weiter zu und American Express Travel bietet exklusiven Zugang und Mehrwert, hervorragende Programme und Vorteile sowie den Zugang zu erstklassigem Reisefachwissen durch American Express Reiseberater, die Karteninhaber bei Reisen aller Art beratend unterstützen.

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht "American Express Travel: 2022 Global Travel Trends Report".

