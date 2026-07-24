MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|Zahlen im Blick
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24.07.2026 13:54:39
American Express übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal - Aktie dennoch unter Druck
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 19,6 Milliarden US-Dollar (17,2 Mrd Euro), wie American Express am Freitag in New York mitteilte. Der Überschuss legte um acht Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Ausgaben der Kunden mit Amex-Karten seien um neun Prozent gewachsen, berichtete Squeri. Derweil legte American Express 1,1 Milliarden Dollar für faule Kredite zur Seite und damit weniger als ein Jahr zuvor.
Anders als Visa und MasterCard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen.
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NEW YORK (dpa-AFX)
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