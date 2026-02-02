American Express veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Express lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,51 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 112,14 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Mit einem EPS von 0,010 BRL lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als American Express mit 0,010 BRL je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 399,94 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 449,53 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at