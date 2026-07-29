Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
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29.07.2026 23:49:46
American Express vs. Berkshire Hathaway: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors today face a choice between a focused premium lender and a vast, diversified conglomerate. Choosing between American Express (NYSE:AXP) and Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) requires weighing high-end consumer trends against broad industrial stability.American Express focuses on providing credit cards and lifestyle services to a wealthy customer base, while Berkshire Hathaway operates as a massive holding company with interests spanning insurance and railroads. These businesses are often compared because they both represent pillars of the financial world, though their operational structures and risk profiles vary significantly.American Express operates as a global payments and premium lifestyle brand, primarily serving high-spending consumers and businesses. The company is a prominent player among financial stocks by integrating its own payment network with card-issuing capabilities. Key partners include Delta Air Lines, Marriott International, and Hilton, though the Delta relationship alone represents nearly 13% of billed business. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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