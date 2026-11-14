American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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14.11.2026 21:12:01
American Express vs. Mastercard: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?
As digital payments continue to evolve, choosing between American Express (NYSE:AXP) and Mastercard (NYSE:MA) requires understanding how their distinct business models capitalize on global consumer spending trends.
American Express functions as a lender and a network, focusing on high-spending cardholders and premium partnerships. Mastercard operates as a pure-play payment technology provider, facilitating transactions without taking on credit risk.
American Express operates a unique closed-loop network, acting as both the card issuer and the payment processor for its premium customer base. It serves millions of merchants globally and maintains strategic partnerships with brands like Delta Air Lines (NYSE:DAL), Marriott International (NASDAQ:MAR), and Hilton Worldwide Holdings (NASDAQ:HLT). These direct relationships with consumers and businesses provide deep insights into spending patterns.
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|35 560,00
|-1,00%
|American Express Co.
|290,50
|0,87%
|MasterCard Inc.
|599,40
|1,59%
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