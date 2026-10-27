American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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27.10.2026 21:00:02
American Express vs. Nu: Which Financial Stock Is a Better Buy?
Investors choosing between established prestige and high-growth disruption face a compelling choice in 2026. Comparing American Express (NYSE:AXP) and Nu (NYSE:NU) reveals two distinct ways to capture global financial trends.
American Express relies on its premium brand to serve affluent spenders and large corporate clients worldwide. Meanwhile, Nu has emerged as a powerhouse in digital banking, rapidly acquiring millions of users across Latin America. This comparison examines whether the stability of a credit veteran or the momentum of a digital challenger is the better buy today.
American Express operates as an integrated payments company, providing credit cards and travel services to individuals and businesses. Its strategy focuses on a premium customer base, which includes strategic partnerships with Delta Air Lines, Marriott International, and Airbnb. While the company serves large corporations, it also caters to small businesses, though it recently identified its portfolios for Amazon as held for sale.
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|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|34 580,00
|-1,71%
|American Express Co.
|284,90
|1,32%
|Nu Holdings
|10,71
|-4,03%
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