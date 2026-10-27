American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 21:00:02

American Express vs. Nu: Which Financial Stock Is a Better Buy?

Investors choosing between established prestige and high-growth disruption face a compelling choice in 2026. Comparing American Express (NYSE:AXP) and Nu (NYSE:NU) reveals two distinct ways to capture global financial trends.

American Express relies on its premium brand to serve affluent spenders and large corporate clients worldwide. Meanwhile, Nu has emerged as a powerhouse in digital banking, rapidly acquiring millions of users across Latin America. This comparison examines whether the stability of a credit veteran or the momentum of a digital challenger is the better buy today.

American Express operates as an integrated payments company, providing credit cards and travel services to individuals and businesses. Its strategy focuses on a premium customer base, which includes strategic partnerships with Delta Air Lines, Marriott International, and Airbnb. While the company serves large corporations, it also caters to small businesses, though it recently identified its portfolios for Amazon as held for sale.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Express Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Express Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 34 580,00 -1,71% American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
American Express Co. 284,90 1,32% American Express Co.
Nu Holdings 10,71 -4,03% Nu Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen