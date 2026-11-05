eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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05.11.2026 13:45:01
American Express vs. PayPal: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?
The payments landscape is evolving rapidly as traditional financial giants face off against digital-first innovators. Investors must decide if the premium resilience of American Express (NYSE:AXP) or the digital reach of PayPal (NASDAQ:PYPL) offers better value today.
American Express caters to high-net-worth individuals and corporate clients through a unique integrated model. PayPal remains a leader in online transactions and mobile payments, processing trillions in volume. Comparing their growth and risk profiles helps clarify which fits a 2027 investment horizon.
American Express operates a unique integrated payments model, acting as both the card issuer and the network operator. This closed-loop system allows it to capture the full value of every transaction while gathering proprietary data on high-spending consumers and businesses. A key pillar of its growth strategy is its partnership with Delta Air Lines (NYSE:DAL), which serves as its largest strategic partner. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, but it also provides a steady stream of premium, loyal cardholders.
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|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 280,00
|-2,00%
|American Express Co.
|288,30
|-0,48%
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|102 975,00
|-2,18%
|eBay Inc.
|109,34
|-0,42%
|PayPal Inc
|53,20
|1,33%
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