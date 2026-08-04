American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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04.08.2026 23:16:11

American Express vs. Robinhood Markets: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?

Can a century-old payments giant hold its ground against a digital-first challenger in the race for the next generation of wealth? Investors are weighing American Express (NYSE:AXP) against Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD).American Express differentiates itself through a premium, closed-loop network that targets high-net-worth individuals and corporate clients. In contrast, Robinhood has disrupted the industry by catering to a younger, digital-native demographic with commission-free trading and crypto access. Both companies are now competing for a larger share of the modern retail investor's wallet.American Express operates an integrated payments platform and remains a prominent name among financial stocks. It serves high-spending, credit-worthy customers through a closed-loop network that reaches over 170 million merchant locations worldwide. Key partners like Delta Air Lines account for nearly 13 percent of billed business, adding a layer of risk to the business model, but the company continues to expand through new B2B integrations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 36 640,00 0,94% American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
American Express Co. 301,60 0,17% American Express Co.
Robinhood 81,85 0,88% Robinhood
Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged 4,12 1,98% Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged

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