American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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04.08.2026 23:16:11
American Express vs. Robinhood Markets: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?
Can a century-old payments giant hold its ground against a digital-first challenger in the race for the next generation of wealth? Investors are weighing American Express (NYSE:AXP) against Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD).American Express differentiates itself through a premium, closed-loop network that targets high-net-worth individuals and corporate clients. In contrast, Robinhood has disrupted the industry by catering to a younger, digital-native demographic with commission-free trading and crypto access. Both companies are now competing for a larger share of the modern retail investor's wallet.American Express operates an integrated payments platform and remains a prominent name among financial stocks. It serves high-spending, credit-worthy customers through a closed-loop network that reaches over 170 million merchant locations worldwide. Key partners like Delta Air Lines account for nearly 13 percent of billed business, adding a layer of risk to the business model, but the company continues to expand through new B2B integrations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 640,00
|0,94%
|American Express Co.
|301,60
|0,17%
|Robinhood
|81,85
|0,88%
|Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
|4,12
|1,98%
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