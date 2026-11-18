American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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18.11.2026 22:10:02
American Express vs. S&P Global: Steady Revenue vs. Flat Trends
American Express (NYSE:AXP) primarily generates its revenue by delivering a comprehensive global suite of charge and credit payment card solutions, managing robust merchant network infrastructures, and offering specialized travel support and fraud mitigation services to individual consumers, small and mid-sized enterprises, and large corporate clients.
It recently launched a new high-yield business savings account alongside a refreshed corporate card suite, while it concurrently entered a strategic agreement to integrate over one million short-term rental properties directly into its consumer travel booking platform.
S&P Global (NYSE:SPGI) primarily earns its revenue by delivering independent credit ratings, extensive market data, advanced analytics, and widely used valuation benchmarks to institutional investors, financial advisors, wealth managers, and corporate professionals operating across the global capital, automotive, and energy markets.
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Analysen zu American Express Co.
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 060,00
|1,41%
|American Express Co.
|282,60
|-1,64%
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