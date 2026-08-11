American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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12.08.2026 00:00:01

American Express vs. SoFi Technologies: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between the established prestige of American Express (NYSE:AXP) and the digital-first aggression of SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) requires a careful look at how you want to gain financial exposure in 2026.While American Express relies on a closed-loop network and a high-value customer base to drive luxury spending, SoFi Technologies aims to be a one-stop-shop for all digital banking needs. Comparing these two involves weighing the stability of a financial giant against the rapid scaling of a modern fintech challenger.American Express focuses on its premium membership model to attract high-spending cardholders, maintaining nearly 86.6 million proprietary cards worldwide as of late 2025. Its strategic partnership with Delta Air Lines is vital, as this single relationship accounts for approximately 13 percent of total billed business. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, though the company continues to expand through new loyalty partnerships with brands like Accor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 36 020,00 0,78% American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
American Express Co. 298,50 1,08% American Express Co.
SoFi Technologies 15,57 -0,15% SoFi Technologies

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