Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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31.05.2026 11:15:00
American Express vs. Visa: 2 Different Ways to Bet on Premium Consumer Spending
Consumer spending represents a whopping 70% of U.S. gross domestic product. So it makes sense for investors to find ways of building portfolio exposure to companies that contribute to this key economic metric.American Express (NYSE: AXP) and Visa (NYSE: V) are solid examples of businesses that benefit from consumer spending. During the past decade, both have outperformed the S&P 500 index (as of May 28), with the former doing much better than the latter.These financial stocks give investors two different ways to bet on premium consumer spending. Here's what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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