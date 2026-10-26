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26.10.2026 06:31:29
American Express: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
American Express hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,59 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,70 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,15 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 28,32 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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