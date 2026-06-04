Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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04.06.2026 15:56:38
American Farms Rely More Than Ever on the Troubled H-2A Visa Program
The Trump administration is allowing in more agricultural guest workers under the H-2A program, but preventing abuses is proving difficult.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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