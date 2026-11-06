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06.11.2026 22:00:19
American Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, American Financial (NYSE:AFG) announced record quarterly core net operating earnings driven by one-asset sales and underwriting profits. Capital discipline across property and casualty, or P&C, lines keeps the insurer compounding book value across shifting insurance cycles.
Three things management said stand out.
Management doubled its fixed maturity bond purchases in the third quarter compared to the first six months of the year to secure higher yields.
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