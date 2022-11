American Financial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Financial Group lud am 03.11.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,24 USD gegenüber 2,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,50 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at