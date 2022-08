American Financial Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Financial Group hat am 04.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Financial Group 2,39 USD je Aktie eingenommen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,45 Milliarden USD umgesetzt wurden.

