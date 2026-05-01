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01.05.2026 06:31:29
American Financial Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
American Financial Group lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
American Financial Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 1,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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