American Financial Group Aktie

American Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894969 / ISIN: US0259321042

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04.08.2026 23:10:36

American Financial Group Reveals Climb In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - American Financial Group (AFG) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $248 million, or $2.99 per share. This compares with $174 million, or $2.07 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 5.5% to $2.030 billion from $1.924 billion last year.

American Financial Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $248 Mln. vs. $174 Mln. last year. -EPS: $2.99 vs. $2.07 last year. -Revenue: $2.030 Bln vs. $1.924 Bln last year.

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