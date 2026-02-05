American Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Financial Group äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,06 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 10,08 USD. Im letzten Jahr hatte American Financial Group einen Gewinn von 10,57 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,26 Prozent auf 8,28 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 8,17 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at