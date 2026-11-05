American Financial Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Financial Group hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,58 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at