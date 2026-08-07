American Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

American Financial Group hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Financial Group einen Umsatz von 1,93 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at