American Healthcare REIT: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 6, 2026, American Healthcare REIT (NYSE:AHR) announced an increase to its full-year normalized funds from operations (NFFO) guidance, a cash-flow performance metric for real estate investment trusts. For long-term investors, operational efficiency across senior housing properties is driving compounding cash flows. Three things management said stand out.

In the Senior Housing Operating Portfolio (SHOP), where American Healthcare REIT retains direct operational exposure, revenue per occupied room grew much faster than operating expenses per room. That widening spread expanded operating margins and drove substantially higher same-store net operating income (NOI)--property cash flow after operating costs--across the segment.

Rather than competing in public auctions where asset prices are bid up, management relies on direct relationships with operators to acquire properties. This off-market strategy allows the real estate investment trust (REIT) to buy newer senior housing communities in supply-constrained infill markets without overpaying.

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