American Healthcare REIT Aktie
WKN DE: A3E3SP / ISIN: US3981823038
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08.09.2026 13:16:38
American Healthcare REIT Appoints Jon Crosier As CTO
(RTTNews) - American Healthcare REIT, Inc. (AHR), a healthcare real estate investment trust, said on Tuesday that Jon Crosier has joined the company as Chief Technology Officer.
Crosier has most recently worked as Senior Vice President and CTO of Kilroy Realty Corporation (KRC) and previously with Irvine Company from 2016 to 2024.
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|American Healthcare REIT Inc Registered Shs
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|Kilroy Realty Corp.
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